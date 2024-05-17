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17 мая, 05:11

Перечислены лайфхаки, которые помогут выгодно съездить в отпуск всей семьёй

Финансист Патешман: Подготовка к отпуску заранее может сэкономить часть бюджета

Важным вопросом перед отпуском станет возможность сэкономить, ведь планируемая поездка может обойтись очень дорого. Поэтому к ней стоит готовиться заранее, советует финансист Александр Патешман.

"Это поможет сэкономить до 40% от запланированного бюджета на отдых. А эти деньги можно потратить на новые впечатления", подчеркнул финансист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Чтобы сэкономить, стоит внимательно проверять программы лояльности разных банков, а также узнать, у кого из членов семьи выбрана категория "Путешествия" на повышенный кешбэк, и оплатить билеты и гостиницу с этой карты. Можно рассмотреть вариант оплаты кредитной картой с льготным периодом уплаты процентов, чтобы не ждать отпускные на работе, ведь цены на билеты и отели могут подняться ближе к дате отъезда. Позднее долг можно закрыть отпускными.

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Эксперт рекомендовал заранее забронировать на семью билеты на поезд, чтобы точно зафиксировать за собой место. А ближе к дате выезда, если появились дешёвые билеты на самолёт, снять бронь на поезд, это можно сделать за шесть часов до отправления. Кроме того, можно самостоятельно распределить по местам в вагоне детей и взрослых, ведь на несовершеннолетних можно получить скидку.

При бронировании отеля лучше заранее попросить поставить дополнительную кровать для ребёнка в номере, чем оплачивать два отдельных. Кроме того, стоит узнать о завтраках и доплатить за них, если есть такая возможность, а также узнать про бесплатные утренние перекусы для детей, посоветовал Патешман.

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Freepik

Евгения Мосс
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