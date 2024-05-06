"Копии помогут сэкономить время": Туристам объяснили, что делать при потере документов на отдыхе

Если во время путешествия турист потерял свои документы, нужно сразу обратиться в правоохранительные органы. Не стоит оставлять их в чемодане, а лучше всегда носить с собой, особенно паспорт, СНИЛС и военный билет, советует юрисконсульт Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки Андрей Иванов. По его словам, важные документы можно потерять не только по невнимательности, но и в результате обмана мошенников.

"Например, если к вам подошёл сотрудник правоохранительных органов и просит предъявить ваши документы, важно помнить, что он должен представиться, назвать должность, звание, показать удостоверение", — объяснил юрист в беседе с РИАМО.

По его словам, в случае утери или действия мошенников следует обратиться в полицию с заявлением, где должны выдать талон-уведомление с датой и временем обращения, который поможет подтвердить незаконность действий злоумышленников, если они вдруг попытаются совершить финансовую махинацию. Далее с этим квиточком следует обратиться в отдел по вопросам миграции, где должны выдать временное удостоверение личности, по нему можно приобрести билет домой.

Важные моменты при поездке на отдых: 1. Во время поездки сохранить в отдельной папке на своём смартфоне копии основных документов. 2. Выучить наизусть хотя бы один номер мобильного телефона — кому можно позвонить в случае непредвиденных обстоятельств. 3. Изучить условия выбранного тарифа, сохранить телефон горячей линии перевозчика. 4. В случае отсутствия гражданского паспорта (утерян или находится на замене) для приобретения билета и посадки в поезд разрешено использовать загранпаспорт или действующий военный билет.

Во время отдыха лучше всегда носить с собой паспорт, СНИЛС и военный билет. Кроме того, если есть копии документов, они помогут сэкономить время в случае их потери. Причём не только во время отпуска, пояснил юрист.