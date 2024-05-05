Мошенники продают фальшивые билеты на "самолёты-призраки" в Москву и Сочи
NordStar предупредила о фальшивых билетах на несуществующие рейсы авиакомпании
Авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании NordStar. Они были обнаружены на ряде агентских ресурсов, среди которых aviakassa.com и mego.travel. Об этом сообщается на официальном сайте NordStar.
"Авиакомпания NordStar в настоящее время занимается устранением из продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на сайтах aviakassa.com и mego.travel. По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы", — сообщает авиакомпания.
Пассажиров предупреждают, что NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в предстоящем летнем сезоне 2024 года по маршрутам:
• Пермь – Сочи, Сочи – Пермь;
• Санкт-Петербург – Сочи, Сочи – Санкт-Петербург;
• Москва – Сочи (с вылетом в 07:50), Сочи – Москва (с вылетом в 12:35).
Пресс-служба авиакомпании просит быть бдительными при покупке авиабилетов на сторонних ресурсах и рекомендует приобретать билеты только на официальном сайте. Это гарантирует исключительную безопасность и достоверность информации.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов. Речь идёт о билетах в экономклассе. По информации Росстата, стоимость перелёта по РФ в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с аналогичными показателями 2023 года.