Мошенники продают фальшивые билеты на "самолёты-призраки" в Москву и Сочи

Выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании NordStar. Они были обнаружены на ряде агентских ресурсов, среди которых aviakassa.com и mego.travel. Об этом сообщается на официальном сайте NordStar.

"Авиакомпания NordStar в настоящее время занимается устранением из продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на сайтах aviakassa.com и mego.travel. По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы", — сообщает авиакомпания.

Пассажиров предупреждают, что NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в предстоящем летнем сезоне 2024 года по маршрутам:

• Пермь – Сочи, Сочи – Пермь;

• Санкт-Петербург – Сочи, Сочи – Санкт-Петербург;

• Москва – Сочи (с вылетом в 07:50), Сочи – Москва (с вылетом в 12:35).