В Госдуме попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов

Депутаты Госдумы направили в адрес главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шасколького письмо. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на инициаторов обращения, зампреда Комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Валерия Гартунга и зампреда думского Комитета по просвещению Яны Лантратовой, в нём парламентарии попросили ведомство проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов.

В документе подчёркивается, что речь идёт о билетах в экономклассе. По данным Росстата, стоимость такого перелёта по России в феврале текущего года выросла на 42% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года — до 7244 рублей на одну тысячу километров полёта. В марте эта сумма увеличилась до 7345 рублей.

Лантратова в беседе с журналистами подчеркнула, что авиаперелёты с каждым годом становятся всё недоступнее для наших соотечественников. По её словам, билеты для всей семьи с детьми на летний отпуск могут стоить дороже самого отдыха.

"Надеюсь, что ФАС установит и назовёт причины такого роста стоимости и выяснит его объективность", — заявила депутат.