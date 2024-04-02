Российским авиаперевозчикам могут запретить аннулирование обратных билетов

В России могут запретить компаниям, осуществляющим пассажирские авиаперевозки, автоматически аннулировать билеты на вылет из пункта назначения, если человек по каким-либо причинам опоздал на рейс. Об этой инициативе депутата Госдумы Сергея Леонова и председателя Общероссийского объединения пассажиров (ООП), а также зампреда Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Ильи Зотова, письмо с которой было направлено министру транспорта Виталию Савельеву, пишет газета "Известия".

На сегодняшний день многие авиакомпании аннулируют обратный билет, если человек, который приобрёл проездные документы туда и обратно, опоздал на первый рейс. Впоследствии, как утверждает Леонов, многим пассажирам, попавшим в такую ситуацию, приходится заново полностью приобретать весь комплект, в связи с чем перевозчик наживается за счёт такого человека как минимум дважды.

Также бывают случаи, когда человек и вовсе не знал, что его обратный билет аннулировался, и покупал себе проездные документы для отправки в один конец, ожидая, что вопрос с обратным перелётом уже решён. В таком случае пассажиры узнают об отмене бронирования уже по факту, что, в свою очередь, выливается в огромное количество жалоб, связанных с нарушением прав авторов обращений.

"Человек опоздал на рейс, в панике ищет новый, рассчитывая, что остальные билеты действительны, а они, оказывается, уже отменены. И он чаще всего об этом даже не знает. Это очень несправедливая ситуация", — убеждён народный избранник.

Леонов отметил, что на сегодняшний день в случае опоздания на рейс, когда уже куплены обратные билеты, необходимо предупредить об этом авиакомпанию. По словам законотворца, многие не знают об этом, а после окончания регистрации на рейс авиакомпании не дают пассажиру времени уведомить о своём намерении воспользоваться последующими сегментами маршрута. Парламентарий предложил изменить правила аннулирования обратных билетов в таких случаях, обязав компанию перед этим поинтересоваться, отказывается ли пассажир от всего комплекта.