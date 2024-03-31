Румыния начала выдавать россиянам шенгенские визы с 31 марта
Румыния с 31 марта начала оформление шенгенских виз, в том числе российским гражданам, сообщается на сайте румынского МИД. Стране по решению совета ЕС сегодня предоставили "частичный Шенген", предусматривающий отмену паспортно-визового контроля при въезде по морю и по воздуху, но его сохранение при пересечении сухопутной границы.
Подать документы на получение Шенгена путешественники могут во всех консульствах Румынии на территории России — в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Согласно установленному порядку, полученные после 31 марта визы позволят россиянам въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Туристам напомнили, что выданные до 31 марта 2024 года визы дают доступ только на территории Румынии, Кипра и Болгарии.
Ранее Life.ru рассказывал о ещё одной стране, которая с 1 апреля начнёт выдавать россиянам шенгенские визы. Речь идёт о Болгарии. Подать заявление на получение соответствующего документа можно в московском посольстве, а также в генеральном консульстве страны в Санкт-Петербурге.
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