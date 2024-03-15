Названа страна, которая с 1 апреля впервые начнёт выдавать россиянам шенгенские визы

В скором времени Болгария войдёт в число стран, которые будут оформлять для россиян шенгенские визы. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя посольства республики в Москве, этот процесс будет запущен с 1 апреля текущего года.

"Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнётся после 1 апреля 2024 года", — сообщили журналистам в дипмиссии.

Также там подчеркнули, что подать заявление на "шенген" россияне смогут в Посольстве Болгарии, находящемся в столице РФ, а также в генеральном консульстве страны в Санкт-Петербурге. Помимо того, собеседник информагентства отметил, что продолжительность ожидания в очереди будет такой же, как и у других государств, входящих в Шенгенское пространство.