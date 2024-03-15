Названа страна, которая с 1 апреля впервые начнёт выдавать россиянам шенгенские визы
ТАСС: Болгария с 1 апреля впервые начнёт выдавать шенгенские визы гражданам РФ
В скором времени Болгария войдёт в число стран, которые будут оформлять для россиян шенгенские визы. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя посольства республики в Москве, этот процесс будет запущен с 1 апреля текущего года.
"Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнётся после 1 апреля 2024 года", — сообщили журналистам в дипмиссии.
Также там подчеркнули, что подать заявление на "шенген" россияне смогут в Посольстве Болгарии, находящемся в столице РФ, а также в генеральном консульстве страны в Санкт-Петербурге. Помимо того, собеседник информагентства отметил, что продолжительность ожидания в очереди будет такой же, как и у других государств, входящих в Шенгенское пространство.
Ранее Life.ru писал, что власти Шри-Ланки не будут продлевать программу выдачи бесплатных виз гражданам семи стран, включая Россию. По словам министра общественной безопасности островного государства Тирана Аллеса, данная программа, пилотный проект которой действует до 31 марта текущего года, не может быть продолжена.
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