Чехия может бессрочно запретить выдачу виз россиянам и белорусам

Правительство Чехии призвали на неограниченный срок продлить запрет на выдачу виз и разрешений на проживание для граждан России и Белоруссии. Автором инициативы стал МИД европейского государства.

Ограничительная мера была введена 24 февраля 2022 года, сразу после начала спецоперации на Украине, её действие истекает уже в марте 2024-го. В министерстве напомнили, что вооружённый конфликт до сих пор продолжается, а потому запрет требуется продлить.

"Дипведомство предложило выдать новое распоряжение о запрете на выдачу виз и разрешений на проживание для граждан РФ и Белоруссии без ограничения срока его действия", — подчеркнули в Чешском информационном агентстве.