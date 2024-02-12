Чехия может бессрочно запретить выдачу виз россиянам и белорусам
МИД Чехии хочет продлить запрет на выдачу виз россиянам и сделать его бессрочным
Правительство Чехии призвали на неограниченный срок продлить запрет на выдачу виз и разрешений на проживание для граждан России и Белоруссии. Автором инициативы стал МИД европейского государства.
Ограничительная мера была введена 24 февраля 2022 года, сразу после начала спецоперации на Украине, её действие истекает уже в марте 2024-го. В министерстве напомнили, что вооружённый конфликт до сих пор продолжается, а потому запрет требуется продлить.
"Дипведомство предложило выдать новое распоряжение о запрете на выдачу виз и разрешений на проживание для граждан РФ и Белоруссии без ограничения срока его действия", — подчеркнули в Чешском информационном агентстве.
Ранее Life.ru рассказывал о новом туристическом направлении, которое стало более доступным для россиян из-за отмены визовых требований. Речь идёт о Республике Малави.
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