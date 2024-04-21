Россиян предупредили, что мошенники могут лишить их долгожданного отпуска

Различные мошенники активизируются с наступлением туристического сезона — в новогодние, майские праздники или летом. Эксперты рассказали корреспондентам газеты "Известия", что в некоторых случаях, чтобы завладеть деньгами доверчивого отпускника, они подделывают сайты известных туристических брендов.

Так, вице-президент РСТ Дмитрий Горин предупреждает, что одной из самых популярных мошеннических схем в сфере предоставления туруслуг являются фальшивые сайты. В таком случае зачастую злоумышленникам даже не нужно общаться со своей жертвой, так как та введёт на фейковом портале данные своей карты или оплатит несуществующую путёвку.

"Среди новых видов мошенничества — продажа туров в "закрытые" страны. Через специально созданные сайты предлагают туристам купить авиабилеты в города, куда можно добраться только с пересадкой, забронировать отель", — заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко, подчеркнув, что подобные интернет-ресурсы повторяют привычный интерфейс туроператоров.

Чтобы избежать подобных моментов эксперты советуют гражданам проверять сайты, прежде чем пытаться через него что-либо оплатить. В первую очередь надо убедиться в том, что портал использует безопасный URL. Щербаченко напомнил, что проверить это просто — эта информация есть в браузере: нужно в поле со ссылкой на страницу навести курсор на значок "замок" слева от URL. Очевидно, что лучше не использовать в таких ситуациях сайты с незащищённым соединением.

Помимо того, эксперт посоветовал убедиться в том, что сайт фирмы, которую человек хочет использовать для приобретения путёвки, официальный. Для этого можно воспользоваться услугами Whois-сервиса. Если тот покажет, что данный интернет-ресурс был создан недавно, то следует насторожиться.