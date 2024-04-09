Кража голоса: Названы фразы, которые нельзя говорить незнакомцам по телефону

Телефонные мошенники могут "украсть" голос своей жертвы, чтобы потом подтвердить от её лица перевод денежных средств или заключение договора. Об этом в интервью корреспондентам РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы РФ Антон Немкин.

Собеседник информагентства подчеркнул, что на сегодняшний день мошенники звонят потерпевшим не только для того, чтобы выведать у них личную информацию, но и для того, чтобы записать их голос. Поэтому простое "да", сказанное по телефону, может быть использовано против законопослушного гражданина.

Также злоумышленники пытаются использовать целые кодовые фразы или просто записывают голос, чтобы сделать из него так называемый "слепок", а затем составляют из него нужные слова и словосочетания. В связи с этим народный избранник посоветовал вообще не отвечать на незнакомые номера.

"А если вы и отвечаете, то лучше делать это молча и сначала выслушать звонившего или же использовать фразы "алло", "слушаю вас", а при подозрительном звонке — положить трубку. Перезванивать на такой номер ни в коем случае не следует", — заявил Немкин.

Чтобы минимизировать риски, связанные с использованием аудиозаписи голоса, парламентарий посоветовал подключить СМС-оповещение об операциях. В таком случае можно будет быстро связаться с кредитно-финансовой организацией и, возможно, даже предотвратить кражу.

Член нижней палаты российского парламента также напомнил, что на сегодняшний день во многих банках работает Единая биометрическая система, которая позволяет произвести операцию со счётом при подтверждении нескольких параметров, а не только простыми голосовыми командами "да" или "подтверждаю". Помимо того, депутат ещё раз подчеркнул, что лучше всего вообще не контактировать с мошенниками.

"Важным помощником также могут стать определители номера, которые уже предлагают многие компании. Советую подключать сразу несколько таких сервисов — тогда вероятность вычислить мошенников будет выше", — заключил Немкин.