Названы универсальные способы защиты от уловок телефонных мошенников
Эксперт Пащенко: Никогда не отвечайте на звонки с незнакомых номеров
Чтобы ваши личные данные и деньги не утекли к мошенникам, работающим дистанционно, в первую очередь не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров. А если всё-таки начали разговор, то не стоит бояться прервать связь и положить трубку.
"Универсальная рекомендация — просто отключиться. <...> Если вы в ступоре, просто повесьте трубку, дайте себе время одуматься. Это простейший вариант. Но лучше никогда, ни в коем случае не отвечать на звонки с незнакомых номеров", — рассказал радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
Если человек на другом конце провода представляется сотрудником правоохранительных органов или работником клиники, куда якобы попал ваш родственник, обязательно позвоните в это учреждение по его официальному номеру, предупредил эксперт. Также он отметил, что будет полезно изучить распространённые схемы мошенничества.
"Если мы их знаем, обсуждаем, то у нас вырабатывается иммунитет против мошеннических схем", — добавил он.
А ранее сообщалось, что аферисты стали чаще использовать в своих схемах популярные мессенджеры — "Телеграм" и "Вотсап". В частности, они присылают поддельные уведомления от банков, платёжных систем или других финансовых сервисов со ссылками на фишинговые сайты, побуждающие пользователей написать личные данные: пароли, номера кредитных карт и т.д.
Unsplash / Gilles Lambert