Названы универсальные способы защиты от уловок телефонных мошенников

Чтобы ваши личные данные и деньги не утекли к мошенникам, работающим дистанционно, в первую очередь не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров. А если всё-таки начали разговор, то не стоит бояться прервать связь и положить трубку.

"Универсальная рекомендация — просто отключиться. <...> Если вы в ступоре, просто повесьте трубку, дайте себе время одуматься. Это простейший вариант. Но лучше никогда, ни в коем случае не отвечать на звонки с незнакомых номеров", — рассказал радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.

Если человек на другом конце провода представляется сотрудником правоохранительных органов или работником клиники, куда якобы попал ваш родственник, обязательно позвоните в это учреждение по его официальному номеру, предупредил эксперт. Также он отметил, что будет полезно изучить распространённые схемы мошенничества.

"Если мы их знаем, обсуждаем, то у нас вырабатывается иммунитет против мошеннических схем", — добавил он.