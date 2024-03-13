Deepfake и лжезвонки: Эксперт озвучил новые схемы мошенников в Сети

Мошенники стали чаще использовать в своих схемах популярные мессенджеры — "Телеграм" и "Вотсап". В частности, они присылают поддельные уведомления от банков, платёжных систем или других финансовых сервисов со ссылками на фишинговые сайты, побуждающие пользователей написать личные данные: пароли, номера кредитных карт и т.д.

Кроме того, активно используется технология deepfake, то есть лицо и голос реального человека подменяются нейросетью. В связи с этим эксперт посоветовал обращать внимание на аномалии в деталях: необычное поведение глаз, несовпадение голоса и движения губ и т.д. А самое главное — при получении видео- или аудиосообщения от близких или знакомых с просьбой передать какую-то информацию или перевести деньги следует перезвонить и убедиться, что именно эти люди были отправителями.