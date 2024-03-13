Deepfake и лжезвонки: Эксперт озвучил новые схемы мошенников в Сети
Эксперт Гараев: Мошенники стали активно использовать мессенджеры и deepfake
Мошенники стали чаще использовать в своих схемах популярные мессенджеры — "Телеграм" и "Вотсап". В частности, они присылают поддельные уведомления от банков, платёжных систем или других финансовых сервисов со ссылками на фишинговые сайты, побуждающие пользователей написать личные данные: пароли, номера кредитных карт и т.д.
"Ещё одним распространённым методом являются мошеннические звонки, в которых преступники притворяются сотрудниками банков, компаний или даже друзьями пользователей. Они могут предлагать участие в финансовых схемах, которые, по их утверждениям, требуют предоставления личной информации или осуществления перевода денег на поддельные счета", — рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" руководитель департамента информационной безопасности сервиса "Банки.ру" Тимур Гараев, добавив, что злоумышленники умело подстраиваются под обстановку в плане языка и раздают ложные обещания.
Кроме того, активно используется технология deepfake, то есть лицо и голос реального человека подменяются нейросетью. В связи с этим эксперт посоветовал обращать внимание на аномалии в деталях: необычное поведение глаз, несовпадение голоса и движения губ и т.д. А самое главное — при получении видео- или аудиосообщения от близких или знакомых с просьбой передать какую-то информацию или перевести деньги следует перезвонить и убедиться, что именно эти люди были отправителями.
Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники подделали голос гендиректора московского фитнес-клуба с помощью нейросети и украли выручку: кассир по приказу "начальника" отдала деньги курьеру. А актёр Сергей Безруков едва не перевёл деньги аферистам, которые голосом его коллеги Константина Хабенского попросили поучаствовать в строительстве медицинского комплекса для детей-инвалидов.
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