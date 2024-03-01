"Аудиодвойник" бизнесмена из Москвы обманом заполучил кассу его фитнес-клуба, пока он отдыхал

Мошенники подделали голос гендиректора московского фитнес-клуба с помощью нейросети и украли выручку. По информации SHOT, кассир по приказу "начальника" отдала всю выручку курьеру.

Кража произошла в одном из клубов сети "Территория фитнеса". 20-летней администратору-кассиру позвонил мужчина и, представившись гендиректором Александром Колмыковым, попросил передать выручку курьеру, которого он послал. Сотрудница не сразу поверила собеседнику и попросила совета у коллеги с большим стажем. Та подтвердила, что это голос владельца клуба. Тогда работница согласилась отдать 155 тысяч рублей, которые были в кассе. А спустя полчаса явился курьер и забрал деньги.

Администратор позже решила всё же убедиться, что всё сделала правильно, и написала в рабочий чат. Тогда обман и вскрылся. Ей сообщили, что директор в отпуске, более того, у них не принято так отправлять деньги. На кибермошенников, подделавших голос Колмыкова через нейросети, подали заявление в полицию. Проводится проверка.