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1 марта, 12:47

"Аудиодвойник" бизнесмена из Москвы обманом заполучил кассу его фитнес-клуба, пока он отдыхал

Мошенники подделали голос гендиректора фитнес-клуба в Москве и украли выручку

Александр Колмыков. Обложка © Официальный сайт "Территории фитнеса"

Александр Колмыков. Обложка © Официальный сайт "Территории фитнеса"

Мошенники подделали голос гендиректора московского фитнес-клуба с помощью нейросети и украли выручку. По информации SHOT, кассир по приказу "начальника" отдала всю выручку курьеру.

Кража произошла в одном из клубов сети "Территория фитнеса". 20-летней администратору-кассиру позвонил мужчина и, представившись гендиректором Александром Колмыковым, попросил передать выручку курьеру, которого он послал. Сотрудница не сразу поверила собеседнику и попросила совета у коллеги с большим стажем. Та подтвердила, что это голос владельца клуба. Тогда работница согласилась отдать 155 тысяч рублей, которые были в кассе. А спустя полчаса явился курьер и забрал деньги.

Администратор позже решила всё же убедиться, что всё сделала правильно, и написала в рабочий чат. Тогда обман и вскрылся. Ей сообщили, что директор в отпуске, более того, у них не принято так отправлять деньги. На кибермошенников, подделавших голос Колмыкова через нейросети, подали заявление в полицию. Проводится проверка.

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На эту же уловку ранее едва не попался актёр Сергей Безруков, которому позвонили и голосом Константина Хабенского попросили деньги. Мошенники могли действовать из-за рубежа, в том числе и с территории Украины.

Андрей Бражников
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