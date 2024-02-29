Украинские аферисты едва не развели Безрукова на деньги, представившись Хабенским

Мошенники, которые представились Константином Хабенским и едва не развели Сергея Безрукова на деньги, могли действовать из-за рубежа, в том числе и с территории Украины. Такое предположение в эфире радио "Комсомольская правда" озвучил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

По словам актёра, он чудом не отправил аферистам крупную денежную сумму, так как голос лже-Хабенского в сообщении с предложением поучаствовать в строительстве медицинского комплекса для детей-инвалидов в точности повторял голос настоящего худрука МХТ имени Чехова. Раевский подчеркнул, что с нынешним уровнем развития технологий провернуть такое — раз плюнуть.

"Это не очень долгая процедура. Нейросети могут и в чате общаться, и картинки генерировать, и даже видео. Вообще с этим проблем нет", — отметил эксперт.

В завершение Раевский рассказал, как не попасться на подобные уловки аферистов. Перед переводом средств нужно связаться с человеком альтернативным способом и убедиться, что он нуждается в деньгах.