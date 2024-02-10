В Москве пенсионер перевёл аферистам более 40 млн рублей, продав квартиру 10 февраля, 12:08 В Москве пенсионер продал квартиру и перевёл деньги аферистам. Обложка © Shutterstock

В Москве пенсионер отправил телефонным мошенникам более 40 миллионов рублей, продав квартиру, купив криптовалюту и отправив свои личные денежные сбережения. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

"В течение полугода злоумышленники "охотились" за имуществом 76-летнего жителя столицы. Сначала, после нескольких звонков злоумышленников, которые представились сотрудниками банка, мужчина перевёл на "безопасные счета" 8 миллионов рублей своих личных сбережений", — уточнили в ведомстве.

Затем мужчине вновь позвонили и представились "сотрудником жилищного отдела банка". Потерпевшего запугали, что якобы некие преступники пытаются продать его квартиру по доверенности. Пенсионера убедили опередить "аферистов" и выставить жильё на продажу, а вырученные деньги тоже отправить на "безопасный счёт".

Москвич продал свою квартиру за 56 миллионов рублей, часть денег потратил на покупку временного жилья, а свыше 16 миллионов отправил "сотруднику банка" по указанным реквизитам. После этого пенсионеру вновь позвонили и сказали купить криптовалюту на 17,2 миллиона рублей для завершения "операции по поимке мошенников", деньги мужчина вновь отправил на "специальный счёт".

Через какое-то время пенсионер позвонил своему "куратору из банка" и поинтересовался, удалось ли поймать "мошенников" и когда он сможет вернуться в свою квартиру. Однако на том конце провода ему предложили продать также и временное жильё. Мужчина начал возмущаться, после чего звонивший перешёл к угрозам. Тут москвич заподозрил неладное и обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники выудили 49,9 миллиона рублей у 80-летнего отставного генерал-майора Анатолия Меренкова и его жены. Мужчине поступил звонок от неизвестного, который заявил об угрозе для счетов сотрудников Российской академии ракетных и артиллерийских наук, где состоит генерал-майор. Затем Меренкову позвонил "сотрудник ЦБ РФ", который подтвердил информацию об угрозе потерять деньги. Пенсионеру предложили способ сохранить средства — передать их "в безопасное место".

Авторы Татьяна Миссуми