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2 февраля, 08:44

Россиянам назвали слова-табу при общении с телефонными мошенниками

Эксперт Шуленин: Не стоит говорить "да" и "нет" во время подозрительных звонков

Некоторые привычные нам ответы во время разговора по телефону могут использоваться мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от вашего имени. Об этом сообщил эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин.

"Даже обычное слово "да", которые многие люди используют в начале звонка вместо "алло", может быть использовано мошенниками. <…> Ответы "да" и "нет" желательно исключить", — заявил Шуленин в беседе с "Лентой.ру".

По словам специалиста, во время разговора с подозрительными личностями по телефону можно отвечать "слушаю вас", "не имею возможности", "отрицаю". Шуленин советует вовсе не продолжать диалог с такими собеседниками. Кроме того, следует помнить, что у банков и организаций есть официальные номера, на которые можно перезвонить для уточнения информации.

Назван всего один вопрос, которым можно вывести телефонных мошенников на чистую воду
Назван всего один вопрос, которым можно вывести телефонных мошенников на чистую воду

Ранее Лайф писал, что в ЦБ предупредили россиян о новом способе телефонного мошенничества. По информации регулятора, в настоящее время злоумышленники могут имитировать голос потерпевшего для вымогательства денежных средств. Для этого они используют специальные программы.

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Ян Поланин
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