Россиянам назвали слова-табу при общении с телефонными мошенниками

Некоторые привычные нам ответы во время разговора по телефону могут использоваться мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от вашего имени. Об этом сообщил эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин.

"Даже обычное слово "да", которые многие люди используют в начале звонка вместо "алло", может быть использовано мошенниками. <…> Ответы "да" и "нет" желательно исключить", — заявил Шуленин в беседе с "Лентой.ру".

По словам специалиста, во время разговора с подозрительными личностями по телефону можно отвечать "слушаю вас", "не имею возможности", "отрицаю". Шуленин советует вовсе не продолжать диалог с такими собеседниками. Кроме того, следует помнить, что у банков и организаций есть официальные номера, на которые можно перезвонить для уточнения информации.