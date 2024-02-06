В Москве генерал поддался уговорам "сотрудника Центробанка" и потерял 50 млн рублей

В Москве мошенники обманным путём выудили 49,9 миллиона рублей у 80-летнего отставного генерал-майора Анатолия Меренкова и его жены. Об этом со ссылкой на источник среди силовиков сообщает РИА "Новости".

По информации агентства, генерал в отставке подал в полицию заявление по поводу кражи крупной суммы денег. Миренков получил в "Телеграм" сообщение от неизвестного контакта, в котором его просили о помощи. Потом с этого же номера поступил звонок от мужчины, который заявил об угрозе для счетов сотрудников Российской академии ракетных и артиллерийских наук, где состоит генерал-майор.

После этого пришло время классики — звонка от "сотрудника Центробанка", который подтвердил якобы попытку снять деньги со счетов генерал-майора и предложил способ сохранить деньги: их нужно было отдать в руки людям, которые будут знать специальные пароли.

Миренкову аргументы показались убедительными, так что в конце января он снял в отделении банка 10 миллионов рублей и передал их незнакомому мужчине. Потом пенсионер совершил ещё три снятия в других отделениях — 16,9, 5 и 2 миллиона рублей. Они тоже были переданы назвавшим "пароли" мошенникам. Но и это ещё не всё: супруга генерала следом также отдала аферистам 16 миллионов рублей.

"Ущерб составил 49,9 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка", — подытожил собеседник РИА "Новости".