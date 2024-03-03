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3 марта, 01:37

Дело в налогах: Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

"Известия": Мошенники начали красть личные данные россиян через схему с налогами

У мошенников появился новый способ обмана российских граждан, пишет газета "Известия". Схема такая: людям пишут от имени банков, рассказывая якобы о новом большом налоге. Но предлагают возможность отказаться, заполнив соответствующую форму.

Загвоздка в том, что ссылка от лжепредставителей банков ведёт на поддельный сайт со специальной формой, в которую предлагается вписать актуальные данные своего личного кабинета. Заполнив такую форму, человек рискует потерять деньги и скомпрометировать свои данные. Мошенники даже получают возможность оформить на пострадавшего кредит.

К счастью, есть способы защититься. Как рассказал изданию руководитель юридической компании "Достигация" Артём Баранов, нужно проверять сведения о налогах исключительно на официальных ресурсах и там же оплачивать. Речь идёт о сайтах Федеральной налоговой службы (ФНС) и "Госуслуг". Там нужно завести личный кабинет, задействовав сложный пароль и двухфакторную аутентификацию.

"Помните, что сроки на оплату у каждого конкретного налога разные. Если вы не уложитесь в них, то налоговая спишет с вас сумму в принудительном порядке либо заблокирует банковские счета до появления на них средств. При этом в случае, если вас не устроила сумма начисленного налога, можно обратиться напрямую в отделение службы и при необходимости оспорить те или иные действия", — пояснил Баранов.

Что касается информации, присланной на почту или в мессенджеры, к ней нужно относиться критически, ведь настоящие представители банков пишут туда редко, выбирая общение в приложении. Если не до конца уверены в подлинности ссылки, ищите в ней подозрительные буквы, ведь URL-адрес мошенники не могут оставить оригинальным. Также при наличии сомнений лучше всего задать все вопросы, связавшись со службой поддержки банка.

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Ранее в компании F.A.C.C.T, специализирующейся на кибербезопасности, предупредили, что мошенники в 2024 году начнут использовать свою новую выдумку, чтобы обманывать россиян: они будут рассылать доверчивым гражданам письма о введении некоего "налога на специальную военную операцию" с предложением отказа от уплаты.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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