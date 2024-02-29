Россиян предупредили о новой выдумке кибермошенников — "налоге на СВО"

Мошенники в 2024 году начнут использовать свою новую выдумку, чтобы обманывать россиян: они будут рассылать доверчивым гражданам письма о введении некоего "налога на специальную военную операцию" с предложением отказа от уплаты. Таким прогнозом в беседе с "Газетой.ru" поделились в компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности.

"Будет общий возрастающий тренд. А всплески такой схемы обмана россиян могут быть связаны с появлением новых, более удобных, качественных и простых инструментов. Защититься от мошенников можно по классике — не доверять никому, проверять информацию в официальных источниках", — предупредили представители компании.

Новая схема обмана россиян появилась в конце февраля. Аферисты предлагали жертвам отказаться уплачивать "новый налог на СВО", для чего нужно было перейти на фальшивый сайт банка, мимикрирующий под настоящий, и там совершить вход в аккаунт. Таким способом мошенники получают данные для входа, списывают деньги со счетов или оформляют кредит на чьё-то имя.

Представители F.A.C.C.T. также отметили, что в конце минувшего года кибермошенники устроили атаку на российские компании с предложением отправить открытки и письма участникам СВО и членам их семей.

"В конце прошлого года эксперты компании F.A.C.C.T. зафиксировали новые атаки шпионской группы Cloud Atlas на российское предприятие из сферы АПК и исследовательскую госкомпанию. В одном из писем злоумышленники от имени представителей московского профсоюза предлагают организовать сбор открыток и поздравлений участникам СВО и членам их семей", — рассказали в пресс-службе.