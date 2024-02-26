В Москве галантный мошенник обменял букет на два миллиона рублей
В Москве мошенник забрал у пенсионерки почти два млн рублей и подарил ей цветы
В Москве задержали 27-летнего курьера телефонных мошенников, который обманул пенсионерку почти на два миллиона рублей и подарил ей цветы. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Курьер дарит цветы пенсионерке и забирает у неё деньги на "лечение" сестры. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Как рассказали в ведомстве, аферисты позвонили 83-летней бабуле и заявили, что частные медработники якобы готовы помочь в лечении её сестры, но за это придётся заплатить 1,8 миллиона рублей. Пенсионерку попросили упаковать деньги в коробку или пакет и передать курьеру, который приедет к ней домой с "приятным сюрпризом".
"По указанию соучастников обвиняемый прибыл к дому пенсионерки на улицу 6-я Парковая, взял деньги, а взамен передал букет цветов и скрылся", — говорится в сообщении.
Вместе с тем выяснилось, что задержанный причастен к похищению 700 тысяч рублей у другой пенсионерки. Ей мошенники представились сотрудниками банка и уверяли, что её накопления находятся в опасности. В итоге аферисты уговорили 70-летнюю женщину обналичить деньги и передать их курьеру, чтобы тот положил их якобы на безопасный счёт. Злоумышленник арестован.
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