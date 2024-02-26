Берут деньги и исчезают: Мошенники предлагают россиянам вывести средства из "Киви банка"

В Сети стало появляться множество мошеннических сайтов — двойников "Киви банка" и иных сервисов, сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Злоумышленники предлагают за деньги вывести средства со счетов в кредитно-финансовой организации.

"Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь", — предупредили в АСВ.