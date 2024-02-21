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21 февраля, 09:27

Платёжная система Contact не работает после отзыва лицензии у "Киви банка"

Платёжная система Contact ("Контакт") перестала работать после того, как ЦБ отозвал лицензию у её оператора — "Киви банка". Об этом в своём телеграм-канале сообщил Центральный банк России.

"Платёжная система Contact работать не будет (в связи с отзывом лицензии у банка "Киви", который был оператором этой платёжной системы)", — пояснили в регуляторе.

Пополнение "Киви кошелька" стало недоступно на фоне отзыва лицензии у банка
Пополнение "Киви кошелька" стало недоступно на фоне отзыва лицензии у банка

Напомним, ранее Life.ru писал, что ЦБ РФ впервые за полтора года отозвал лицензию у банка. Нарушителем стал "Киви банк". По данным регулятора, финансовая организация, в частности, систематически нарушала законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, а также была вовлечена в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом. По величине активов "Киви банк" занимал 89-е место в банковской системе России.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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