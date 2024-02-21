Платёжная система Contact не работает после отзыва лицензии у "Киви банка"

Платёжная система Contact ("Контакт") перестала работать после того, как ЦБ отозвал лицензию у её оператора — "Киви банка". Об этом в своём телеграм-канале сообщил Центральный банк России.

"Платёжная система Contact работать не будет (в связи с отзывом лицензии у банка "Киви", который был оператором этой платёжной системы)", — пояснили в регуляторе.