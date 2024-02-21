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21 февраля, 07:36

Пополнение "Киви кошелька" стало недоступно на фоне отзыва лицензии у банка

Россияне больше не могут пополнить "Киви кошелёк" из-за отзыва лицензии у банка. Проблемы с операциями стали возникать примерно через 50 минут после сообщения Центробанка, сообщает ТАСС. При попытке пополнить баланс высвечивается ошибка.

"Ошибка платежа. Платёж отклонён. Обратитесь в банк, выпустивший карту", — указано в уведомлении.

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Напомним, ранее Life.ru писал, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По данным регулятора, банк, в частности, систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, а также был вовлечён в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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