Пополнение "Киви кошелька" стало недоступно на фоне отзыва лицензии у банка
Россияне больше не могут пополнить "Киви кошелёк" из-за отзыва лицензии у банка. Проблемы с операциями стали возникать примерно через 50 минут после сообщения Центробанка, сообщает ТАСС. При попытке пополнить баланс высвечивается ошибка.
"Ошибка платежа. Платёж отклонён. Обратитесь в банк, выпустивший карту", — указано в уведомлении.
Напомним, ранее Life.ru писал, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По данным регулятора, банк, в частности, систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, а также был вовлечён в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом.
Shutterstock