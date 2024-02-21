Пополнение "Киви кошелька" стало недоступно на фоне отзыва лицензии у банка

Россияне больше не могут пополнить "Киви кошелёк" из-за отзыва лицензии у банка. Проблемы с операциями стали возникать примерно через 50 минут после сообщения Центробанка, сообщает ТАСС. При попытке пополнить баланс высвечивается ошибка.

Напомним, ранее Life.ru писал, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По данным регулятора, банк, в частности, систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, а также был вовлечён в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом.