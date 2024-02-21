"Киви банк" сообщил о закрытии офисов после отзыва лицензии Центробанком
Люди у одного из закрытых офисов "Киви банка". Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
"Киви банк" закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.
"Офисы банка в Москве, Санкт-Петербуре и Казани сейчас закрыты. Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и, как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернёмся к вам", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", что стало первым таким случаем за последние полтора года. Регулятор обосновал решение систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов, а также вовлечением организации в расчёты между физлицами и теневым бизнесом. Сразу после этого стали недоступны пополнение "Киви кошелька" и платёжная система Contact.