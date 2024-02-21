"Киви банк" сообщил о закрытии офисов после отзыва лицензии Центробанком

"Офисы банка в Москве, Санкт-Петербуре и Казани сейчас закрыты. Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и, как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернёмся к вам", — говорится в сообщении.