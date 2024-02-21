Аналитик оценил шансы онлайн-вкладчиков "Киви банка" на возврат денег
Разуваев: Онлайн-вкладчикам "Киви банка" может быть сложно вернуть деньги
Вкладчики "Киви банка", у которого Центробанк отозвал лицензию, должны получить свои средства до 8 марта. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев. По словам эксперта, точно не стоит переживать "белым" вкладчикам, а вот "серым" — пора задуматься над обращением в суд.
"Когда такие банки рушатся, иногда бывают "серые" вкладчики. Если вы в "белом" реестре, никаких проблем и деньги вы получите. Если вы в "сером" — это плохо. Это не означает, что с деньгами можно попрощаться, но, если у вас есть на руках договоры банковского вклада, шансы есть. Можно подать в суд, и обычно суды всегда встают на сторону вкладчиков", — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Однако если вклад сделан онлайн, то всё куда хуже. Он не пояснил, можно ли в таком случае вернуть деньги, лишь отметив, что их вообще не стоит хранить в подобных кошельках. По словам Разуваева, сегодня безопаснее всего пользоваться рублёвыми депозитами в крупных банках и на Мосбирже, а для трансграничных переводов скоро будет доступен цифровой рубль.
Как отметил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв, владельцам электронных кошельков "Киви" стоит быстрее задуматься о выводе средств, причём не через сам сервис. Что касается отзыва лицензии, то это, считает эксперт, было вопросом времени, так как организацию "трясло уже давно".
"Низкая правовая и финансовая дисциплина приводила к нарушениям закона, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, 89-е место в рейтинге банков и участие в теневом бизнесе, в том числе нелегальном игровом, уже давно должны были заставить задуматься вкладчиков и клиентов, пользующихся финансовыми инструментами и услугами "Киви банка", о его стабильности", — добавил Соловьёв.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Это первый случай за почти два года. Решение обосновано систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов, а также вовлечением организации в расчёты между физлицами и теневым бизнесом. Сразу после этой новости пополнение "Киви кошелька" и платёжная система Contact, связанная с банком, стали недоступны.
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