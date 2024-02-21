Аналитик оценил шансы онлайн-вкладчиков "Киви банка" на возврат денег

Вкладчики "Киви банка", у которого Центробанк отозвал лицензию, должны получить свои средства до 8 марта. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев. По словам эксперта, точно не стоит переживать "белым" вкладчикам, а вот "серым" — пора задуматься над обращением в суд.

"Когда такие банки рушатся, иногда бывают "серые" вкладчики. Если вы в "белом" реестре, никаких проблем и деньги вы получите. Если вы в "сером" — это плохо. Это не означает, что с деньгами можно попрощаться, но, если у вас есть на руках договоры банковского вклада, шансы есть. Можно подать в суд, и обычно суды всегда встают на сторону вкладчиков", — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Однако если вклад сделан онлайн, то всё куда хуже. Он не пояснил, можно ли в таком случае вернуть деньги, лишь отметив, что их вообще не стоит хранить в подобных кошельках. По словам Разуваева, сегодня безопаснее всего пользоваться рублёвыми депозитами в крупных банках и на Мосбирже, а для трансграничных переводов скоро будет доступен цифровой рубль.

Как отметил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв, владельцам электронных кошельков "Киви" стоит быстрее задуматься о выводе средств, причём не через сам сервис. Что касается отзыва лицензии, то это, считает эксперт, было вопросом времени, так как организацию "трясло уже давно".