ФАС предупредила российский банк за лживую информацию о тарифах
Банк "Синара" получил предупреждение ФАС за недостоверную информацию о тарифах
ФАС РФ вынесла предупреждение банку "Синара" за публикацию лживой информации о тарифах за обслуживание брокерского счёта. В службе уточнили, что получили жалобу на нарушения.
"На сайте банка была указана привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счёта клиента плату в размере 3000 рублей", — указали в Федеральной антимонопольной службе.
"Синару" заподозрили в недобросовестной конкуренции. ФАС поручила банку устранить нарушения: сообщить о стоимости обслуживания брокерского счёта на сайте и уведомить клиентов, уже заключивших соответствующий договор. Выполнить эти требования и предоставить отчёт финансовой организации нужно в течение 10 дней.
Банк "Синара" — российский частный региональный банк на территории Свердловской области. Его подразделения находятся более чем в 150 городах РФ.
Ранее Life.ru писал, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По данным регулятора, банк, в частности, систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY