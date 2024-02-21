Владельцам "Киви кошельков" посоветовали обратиться в АСВ для получения выплат

Владельцы электронных кошельков "Киви банка" могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и подать заявление на получение выплат. Об этом сообщили в пресс-службе АСВ.

"Средства на "Киви кошельках" являются электронными денежными средствами и согласно закону "О страховании вкладов в банках РФ" не подлежат страхованию. При этом владельцы электронных кошельков вправе подать заявление в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в "Киви банке", — приводит ТАСС слова представителя организации.