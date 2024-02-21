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21 февраля, 12:57

Владельцам "Киви кошельков" посоветовали обратиться в АСВ для получения выплат

АСВ: Владельцы кошельков "Киви банка" могут оставить заявление на выплаты

Владельцы электронных кошельков "Киви банка" могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и подать заявление на получение выплат. Об этом сообщили в пресс-службе АСВ.

"Средства на "Киви кошельках" являются электронными денежными средствами и согласно закону "О страховании вкладов в банках РФ" не подлежат страхованию. При этом владельцы электронных кошельков вправе подать заявление в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в "Киви банке", приводит ТАСС слова представителя организации.

В АСВ добавили, что заявитель получит уведомление о рассмотрении заявления в течение 30 рабочих дней. Выплаты по одобренным требованиям будут производиться в ходе ликвидационных процедур.

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Напомним, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", что стало первым таким случаем за последние полтора года. Регулятор обосновал решение систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов, а также вовлечением организации в расчёты между физлицами и теневым бизнесом. После этого стали недоступны пополнение "Киви кошелька" и платёжная система Contact. "Киви банк" в этот же день закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

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Дарья Нарыкова
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