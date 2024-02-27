Россиян предупредили, что мошенники могут управлять смартфонами через приложения

Фейковые банковские приложения используются мошенниками не только для непосредственной кражи денег. Как рассказал в интервью РИА "Новости" директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев, злоумышленники могут использовать этот инструмент для вымогательства денежных средств у знакомых жертвы.

"При скачивании поддельного банковского приложения мошенники могут получить доступ не только к вашим финансам, но и к управлению самим телефоном. Его могут использовать для вымогания средств у ваших знакомых и даже использовать для DDoS-атак на других пользователей", — заявил эксперт.

По его словам, пользователи могут скачать такое программное обеспечение (ПО) из разных источников, в том числе из социальных сетей. Чтобы не попасться в руки мошенников, перед загрузкой приложения на устройство надо убедиться в том, что оно скачивается с официального аккаунта компании, поставляющей подобный софт. Если, допустим, при получении сообщения с предложением скачать ПО от лица банка рядом с профилем не стоит значок верификации, то, скорее всего, это мошенники.

Также Морев раскрыл ещё один способ узнать, что вы имеете дело со злоумышленниками. Мошенников, которые распространяют вредоносные приложения, может выдать несоответствие фирменным логотипам и дизайну оригинала, а также неверные символы и значки в названии программы. Подобный софт может стать причиной как потери средств, так и поломки мобильного устройства.

Если такое приложение всё-таки оказывается в памяти смартфона, то ему не нужно давать доступ к таким функциям, как чтение СМС-сообщений или просмотр контактов. Директор по информационной безопасности RuStore в таком случае советует удалить эту программу, запустить сканирование антивирусом, сменить все пароли и связаться с банком для перевыпуска карт.