Россиянам рассказали, как уберечься от популярной у мошенников схемы гипноза

Многие россияне, слыша о пострадавших от "цыганского" гипноза, ошибочно полагают, что аналогичная ситуация не может произойти с ними. При этом подобный мошеннический метод воздействия на сознание человека активно и успешно применяется в области телефонного и интернет-мошенничества. Как уберечь от популярной схемы гипноза себя и своих близких, рассказала специалист в области нейротехнологий Юлия Че.

Данный вид гипноза работает по методу американского психотерапевта Милтона Эриксона и представляет собой мягкое и ненавязчивое воздействие на сознание человека. Мошенники, вовлекая жертву, уже имеют предварительные сведения о ней, пояснила специалист в беседе с порталом "Страсти". Че раскрыла этапы этой схемы.

1. Вхождение в контакт. Телефонные мошенники имеют доступ к базе номеров клиентов различных организаций. Выбрав жертву, мошенник создаёт контакт и начинает разговор по определённому сценарию.

2. Создание доверия. Аферисты стремятся создать доверие, обратив внимание на что-то личное или важное. Это может быть обсуждение финансов или утверждение, что они связаны с вашим родственником, который сейчас якобы находится в беде. Нередко они задают уточняющие вопросы и передают звонок "от специалиста к специалисту", чтобы сильнее удержать внимание.

3. Воздействие. Мошенники будут давать микрокоманды, такие как нажатие определённых клавиш, чтобы проверить связь, или выполнить другие действия. Это помогает им углубить транс и довести жертву до потери контроля над собой. В этот момент злоумышленники также могут подстраиваться под эмоции человека, его тембр голоса и лексические конструкции.

4. Устранение из памяти событий. Не все обладают этой частью гипноза, так как она требует глубокого погружения человека в транс через стрессовые ситуации, такие как угроза смерти, угроза для близких или массированные комплименты. Этот метод эффективен в личном контакте.

Для того чтобы не попасться на уловки мошенников, следует задавать им вопросы о специализации, причине звонка и уточнять другие детали. Важно быть настойчивым и не смущаться переспрашивать несколько раз, чтобы вывести злоумышленника из равновесия, заключила эксперт.