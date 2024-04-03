Телефонные мошенники придумали схему с уголовным делом и обманули россиян на миллионы

Начиная с 2015 года число жертв мошенников в России выросло на 72%. При этом если в 2023 году основными схемами злоумышленников были финансовые пирамиды, помощь родственникам и защита денег, то в 2024 году появились новые: уличение в госизмене и уголовные дела.

"В 2015 году доля жертв среди обратившихся составляла 0%, в 2018 году она выросла на 2%, в 2020 году — на 5%, в 2023 году — на 9%. В 2024 году цифра увеличилась на 72%. За январь-март 2024-го жертвами мошенников уже стали 8764 человека. Суммарно ущерб за первый квартал этого года превысила 652 миллиона рублей", — приводит данные юристов Ura.ru.

По их информации, мошенники, представляясь сотрудниками ФСБ, звонят и обвиняют жертву в том, что с её счетов отправлены деньги на Украину. После отрицания перезванивают уже вымышленные генералы или приходит сообщение в Telegram от "работодателя" со словами, что представители Минобороны указали вас лицом, замешанным в уголовном деле.

"Особенно уязвимыми здесь оказываются пенсионеры от 60 до 90 лет, что составляет 79% жертв мошенничества. 13% — это люди от 40 лет до 60 и 8% — от 20 лет и выше", — подчеркнули в юридической фирме.

Деньги, украденные мошенниками через такие схемы, вернуть практически невозможно, объясняет юрист Александр Ожерельев. По его словам, первое, что можно сделать, — попытаться признать договоры о предоставлении кредитов недействительными. Но часто банки и страховые компании с этим не соглашаются. В результате жертва идёт в полицию. Однако на практике выявление и привлечение к ответственности преступника нередко бывает невозможным.

"Второй вариант — анализ всех обстоятельств, изучение полной картины событий, рассмотрение возможных путей разрешения проблемы и попытки судебного списания задолженностей через процедуру банкротства", — заключил эксперт.