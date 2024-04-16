Аферисты от имени банков стали предлагать россиянам заманчивую услугу

Телефонные мошенники придумали новую схему для получения доступа к аккаунту своей жертвы на портале "Госуслуги". О ней в интервью газете "Известия" рассказала эксперт Дарья Верестникова.

Так, злоумышленники под видом банковских работников настойчиво звонят и предлагают различные услуги, а потом сообщают абоненту о возможности защититься от спама. Для этого жертве надо будет только продиктовать им номер, который придёт в СМС-сообщении. На самом деле, как подчеркнула директор SafeTech, он даст им доступ к личному кабинету на сайте госуслуг.

Управляющий RTM Group Евгений Царёв, в свою очередь, объяснил, в чём заключается опасность такого вида преступлений. Собеседник издания подчеркнул, что портал "Госуслуги" представляет собой ключевую информационную систему страны, из которой злоумышленники могут узнать множество персональных данных и воспользоваться ими в своих преступных целях.

"Кроме того, через портал, например, можно оформить регистрацию ребёнка, написать обращение в прокуратуру, оформить пособия, направить заявление в детский сад, школу", — заявил специалист.

Помимо того, Царёв напомнил, что с помощью упрощённой идентификации на человека могут оформить микрокредит до 15 тысяч рублей. В материале говорится, что об этой мошеннической схеме получения доступа к личному кабинету на сайте госуслуг также знают в RTM Group, ОНФ и "Почта Банке".