Россиянам рассказали, для чего незнакомцы звонят и бросают трубку

Многие россияне сталкивались со звонками с неизвестных номеров, после ответа на которые на том конце провода бросают трубку. Кто и для чего это делает, в интервью "Газете.ru" объяснил эксперт Константин Шуленин.

Собеседник издания пояснил, что таким методом обзвона обычно пользуются организации, которым нужно проверить активность номера. В частности, это происходит для того, чтобы исключить его из рекламной базы и не тратить на подобные звонки ресурсы.

"Но нередко к такому способу прибегают злоумышленники: они могут позвонить, чтобы убедиться в активности абонента, а затем связаться с ним уже непосредственно для различных афер и мошеннических схем", — сообщил эксперт по сетевым угрозам компании "Код Безопасности".