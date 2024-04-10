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10 апреля, 02:04

Россиянам рассказали, для чего незнакомцы звонят и бросают трубку

Эксперт Шуленин сообщил, что звонками с отбоем при ответе пользуются мошенники

Многие россияне сталкивались со звонками с неизвестных номеров, после ответа на которые на том конце провода бросают трубку. Кто и для чего это делает, в интервью "Газете.ru" объяснил эксперт Константин Шуленин.

Собеседник издания пояснил, что таким методом обзвона обычно пользуются организации, которым нужно проверить активность номера. В частности, это происходит для того, чтобы исключить его из рекламной базы и не тратить на подобные звонки ресурсы.

"Но нередко к такому способу прибегают злоумышленники: они могут позвонить, чтобы убедиться в активности абонента, а затем связаться с ним уже непосредственно для различных афер и мошеннических схем", — сообщил эксперт по сетевым угрозам компании "Код Безопасности".

По словам специалиста, впоследствии мошенники с помощью социальной инженерии могут выведать у своей жертвы необходимую для злоумышленников информацию, а затем использовать её в своих корыстных целях. В заключение Шуленин посоветовал не поднимать трубку, если человек получает подобные звонки, и не перезванивать по ним, а если такое продолжается — обратиться к своему оператору за дополнительной информацией.

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Ранее Life.ru писал, что телефонные мошенники могут "украсть" голос своей жертвы, чтобы потом подтвердить от её лица перевод денежных средств или заключение договора.

Обложка ©

Pixabay / Firmbee

Алексей Соловьёв
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