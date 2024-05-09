Россиянам назвали три самых выгодных месяца для отпуска в 2024 году

Максимальные отпускные можно получить, если уйти отдыхать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Об этом "Вечерней Москве" рассказала налоговый консультант и бухгалтер 6-й категории, сотрудник коммерческих организаций Серафима Перфильева.

"В этом году у нас три таких месяца: октябрь, август и июль. А вот уходить в отпуск в июне и в январе, когда и без того много праздничных и выходных дней, крайне невыгодно", — объяснила специалист.

Если оформить отдых, затронув календарные выходные, размер отпускных увеличится. В этом смысле, по словам Перфильевой, довольно выгоден май — если включить календарные выходные его первой половины.

Кстати, если сотрудник берёт отпуск на неделю, включая субботу и воскресенье, то ему должны оплатить все семь дней, отметила эксперт.