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9 мая, 01:32

Россиянам назвали три самых выгодных месяца для отпуска в 2024 году

Бухгалтер Перфильева: Октябрь, август и июль самые выгодные для отпуска в 2024-м

Максимальные отпускные можно получить, если уйти отдыхать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Об этом "Вечерней Москве" рассказала налоговый консультант и бухгалтер 6-й категории, сотрудник коммерческих организаций Серафима Перфильева.

"В этом году у нас три таких месяца: октябрь, август и июль. А вот уходить в отпуск в июне и в январе, когда и без того много праздничных и выходных дней, крайне невыгодно", — объяснила специалист.

Если оформить отдых, затронув календарные выходные, размер отпускных увеличится. В этом смысле, по словам Перфильевой, довольно выгоден май — если включить календарные выходные его первой половины.

Кстати, если сотрудник берёт отпуск на неделю, включая субботу и воскресенье, то ему должны оплатить все семь дней, отметила эксперт.

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Ранее Life.ru писал, что 13% россиян запланировали отпуск в майские праздники. Многие идут на такой шаг, чтобы с учётом многочисленных выходных получилось продолжительно и качественно отдохнуть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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