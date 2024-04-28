Россиянам рассказали, как уйти в отпуск в мае и не потерять в деньгах

Государство не оплачивает праздничные дни 1 и 9 мая, поэтому при подаче заявления на отпуск в этот период лучше указывать только количество дней, а не точную дату окончания отпуска. Об этом рассказала международный HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с URA.ru.

Она отметила, что отпуск в мае — это в целом плохая идея, ведь в этом месяце стоимость одного рабочего ниже, так как трудовых дней меньше из-за выходных. Кроме того, праздничные дни (1 и 9 мая) не входят в число дней отпуска, которые нужно оплачивать.

"К примеру, сотрудник берёт отпуск с 25 апреля на майские праздники. Тут два варианта выплат отпускных. Если он указал в заявлении конкретный период с 25 апреля по 8 мая, то ему заплатят только за 13 дней. Так как в отпуск попадёт неоплачиваемый праздничный день 1 мая. Если работник написал заявление с 25 апреля продолжительностью 14 календарных дней, не указав, по какое число, то отпускные ему насчитают за 14 календарных дней. Но в том и другом случае выход на работу будет 13 мая", — рассказала специалист.

По словам Лоиковой, самое лучше время для отпуска — июль, август и октябрь, так как в этих месяцах больше рабочих дней и меньше праздничных. Она рассказала, что при таком раскладе сотруднику насчитают щедрые отпускные. В 2024 году в июле 23 рабочих дня, поэтому это самый выгодный месяц.