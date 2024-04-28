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28 апреля, 19:23

Россиянам рассказали, как уйти в отпуск в мае и не потерять в деньгах

HR-специалист Лоикова: Стоимость рабочего дня в мае меньше из-за праздников

Государство не оплачивает праздничные дни 1 и 9 мая, поэтому при подаче заявления на отпуск в этот период лучше указывать только количество дней, а не точную дату окончания отпуска. Об этом рассказала международный HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с URA.ru.

Она отметила, что отпуск в мае — это в целом плохая идея, ведь в этом месяце стоимость одного рабочего ниже, так как трудовых дней меньше из-за выходных. Кроме того, праздничные дни (1 и 9 мая) не входят в число дней отпуска, которые нужно оплачивать.

"К примеру, сотрудник берёт отпуск с 25 апреля на майские праздники. Тут два варианта выплат отпускных. Если он указал в заявлении конкретный период с 25 апреля по 8 мая, то ему заплатят только за 13 дней. Так как в отпуск попадёт неоплачиваемый праздничный день 1 мая. Если работник написал заявление с 25 апреля продолжительностью 14 календарных дней, не указав, по какое число, то отпускные ему насчитают за 14 календарных дней. Но в том и другом случае выход на работу будет 13 мая", — рассказала специалист.

По словам Лоиковой, самое лучше время для отпуска — июль, август и октябрь, так как в этих месяцах больше рабочих дней и меньше праздничных. Она рассказала, что при таком раскладе сотруднику насчитают щедрые отпускные. В 2024 году в июле 23 рабочих дня, поэтому это самый выгодный месяц.

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Ранее Life.ru писал, что 13% россиян запланировали отпуск в майские праздники. Многие идут на такой шаг, чтобы с учётом многочисленных выходных у них получились полноценные длинные каникулы. Напомним, в этому году рабочая неделя между праздниками продлится четыре дня. Отдыхают в нашей стране с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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