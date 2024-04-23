Россиянам объяснили, как самостоятельно получить шенген в 2024 году

С 2022 года процесс получения визы для россиян усложнился, однако получить шенген самостоятельно вполне реально. Главная сложность сейчас — в большей трате усилий и времени, рассказал телеканал "360".

По словам руководителя турагентства Go Travel Наталии Ансталь, гражданам России более-менее охотно одобряют шенген в Австрии, Венгрии, Германии, Исландии, Португалии, Словении. При оформлении везде есть свои тонкости и условия — это зависит от целей поездки и её длительности.

"Я бы рекомендовал обращаться за помощью в посольства европейских "стран – друзей по туристическому отдыху". Это прежде всего Греция, Франция, Италия, Испания, Болгария. Они наиболее заинтересованы в туристах из России", — объяснил гендиректор туристической компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

Официально отказались выдавать россиянам визы Бельгия, Дания, Исландия, Нидерланды, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Сложно получить шенген и в Норвегии, хотя заявлений об отказе страна не делала. Исключения названные государства могут сделать для особенно ценных работников или владельцев недвижимости из России.

Стоимость визы по сравнению с 2022 годом выросла практически в два раза — с 35 до 80 евро. Плюсом к этой сумме идёт сбор визового центра — от двух до четырёх тысяч рублей. Если же оформление происходит в другом городе, придётся заплатить и за доставку. Что касается срока рассмотрения документов, его увеличили с 10 до 15 дней, допустимый максимум — 45 дней.

Подать документы на оформление шенгена лучше заранее, но не более чем за полгода до даты предполагаемого вылета. На получение визы нужно заложить не менее месяца. То есть если поездка планируется в июне, то как минимум в мае необходимо подать документы.

"Хотя лучше перестраховаться: процесс может затянуться до двух-трёх месяцев. Поэтому подготовьтесь заранее, чтобы точно успеть к поездке или решить проблему, если визу не одобрят", — посоветовала Ансталь.

Если в выдаче визы человеку отказали, ему обязаны выдать бланк с указанием причины. Нужно её устранить и подать повторное заявление, при этом визовый сбор придётся платить повторно. Кроме того, можно подать апелляцию. Её должны рассмотреть в течение месяца.