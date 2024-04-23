Россиянам назвали 6 стран, куда можно поехать отдыхать без загранпаспорта

Есть несколько стран, куда граждане России могут поехать, не только не оформляя визу, но и без загранпаспорта. Шесть государств, которые примут россиян по внутреннему паспорту нашей страны, назвали в Ассоциации туристических операторов России.

Первой в списке является страна – участник Союзного государства — Белоруссия. Попасть туда можно любым удобным способом — самолётом, по железной дороге или на машине, прямые рейсы до Минска отправляются из Москвы и ещё свыше десяти других российских городов. Кроме того, из российской столицы можно долететь до Бреста, а из Санкт-Петербурга — до Гомеля. Цены билетов на самолёт в Минск из Москвы стоят от 10,2 тысячи рублей на конец апреля. Цены на двухдневные экскурсионные туры на двоих человек начинаются от 28 тысяч рублей, но проезд в стоимость не входит.

Ещё одна соседняя страна, границу с которой россияне могут пересекать без трудностей — Казахстан. Из Москвы и региональных аэропортов отправляются рейсы в Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Билет на рейс из одной столицы в другую обойдётся по меньшей мере в 18,2 тысячи рублей, в Актау дешевле — от 13 тысяч. Цены на экскурсионные программы на двоих стартуют от 72 тысяч рублей за три дня без учёта авиабилетов. А отдых на Каспийском море для двоих с поселением в люксовом отеле Rixos Water World Aktau обойдётся минимум в 177 тысяч рублей, но в эту цену включены билеты на рейс.

Ещё по внутреннему паспорту можно улететь в Киргизию. Из Москвы и регионов можно долететь прямым рейсом в Бишкек или Ош. Стоимость перелёта между столицами начинается от 14 тысяч рублей. Недельный тур с экскурсиями на двоих стоит 150 тысяч рублей минимум без учёта авиабилетов.

Российского паспорта вполне достаточно для поездки в Армению, с условием, что вы будете въезжать через международные аэропорты в Ереване или Гюмри. Минимальная цена на перелёт — 21 тысяча рублей. Цены на пятидневные туры с экскурсиями стартуют от 73 тысяч рублей для двоих без учёта билетов.

Для отдыха в Абхазии тоже не нужен загранник. Попасть туда можно на автомобиле или по железной дороге, но самым удобным способом считается перелёт в Сочи с последующей поездкой через границу на маршрутном такси для туристов. Авиабилеты стоят от 11 тысяч рублей. Туры с четырёхдневной программой экскурсий на двоих можно приобрести по ценам от 36 тысяч рублей без учёта дороги.

Завершает список Северная Осетия. Доехать можно и на машине по Транскавказской автомагистрали, однако удобнее будет долететь до Владикавказа, а уже там сесть на автобус или такси, которые довезут до Цхинвала. Перелёт из Москвы будет стоить от 11 тысяч рублей, а цены на пятидневные экскурсионные туры начинаются от 32 тысяч рублей на двоих, стоимость билетов в сумму не входит.