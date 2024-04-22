В Индонезии призвали туристов быть "благодарными" за заражение лихорадкой денге
Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что туристы "должны быть благодарны", если заражаются геморрагической лихорадкой денге в Индонезии, потому что в стране знают, как лечить недуг. Таким мнением он поделился, комментируя недавнее инфицирование путешественника из Австралии.
По словам министра, для Индонезии заражение такой болезнью — совершенно обыденная практика. Он отметил, что каждый год в стране болеют несколько сотен тысяч человек, из которых умирают лишь 400. Глава Минздрава считает, что это говорит о высоком уровне работы местных врачей с пациентами с таким недугом.
"Я уже рассказывал, что главный директор крупной компании в Индонезии заразился лихорадкой денге и был отправлен в Сингапур, но умер, потому что там нет лихорадки денге", — приводит его слова индонезийское агентство ANTARA.
При этом он отметил, что в стране пока не планируют сделать обязательную программу вакцинации от лихорадки, потому что масштабы заболевания ещё сравнительно маленькие.
А ранее Life.ru рассказывал, что не менее странные болезни можно подцепить и в нашей полосе. В сезон клещей риск заразиться разными инфекциями особенно возрастает. По словам экспертов, самой опасной является конго-крымская геморрагическая лихорадка. Так что, если у вас после укуса насекомого поднялась температура, нужно срочно уехать в больницу на осмотр.
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