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22 апреля, 14:45

В Индонезии призвали туристов быть "благодарными" за заражение лихорадкой денге

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что туристы "должны быть благодарны", если заражаются геморрагической лихорадкой денге в Индонезии, потому что в стране знают, как лечить недуг. Таким мнением он поделился, комментируя недавнее инфицирование путешественника из Австралии.

По словам министра, для Индонезии заражение такой болезнью — совершенно обыденная практика. Он отметил, что каждый год в стране болеют несколько сотен тысяч человек, из которых умирают лишь 400. Глава Минздрава считает, что это говорит о высоком уровне работы местных врачей с пациентами с таким недугом.

"Я уже рассказывал, что главный директор крупной компании в Индонезии заразился лихорадкой денге и был отправлен в Сингапур, но умер, потому что там нет лихорадки денге", — приводит его слова индонезийское агентство ANTARA.

При этом он отметил, что в стране пока не планируют сделать обязательную программу вакцинации от лихорадки, потому что масштабы заболевания ещё сравнительно маленькие.

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А ранее Life.ru рассказывал, что не менее странные болезни можно подцепить и в нашей полосе. В сезон клещей риск заразиться разными инфекциями особенно возрастает. По словам экспертов, самой опасной является конго-крымская геморрагическая лихорадка. Так что, если у вас после укуса насекомого поднялась температура, нужно срочно уехать в больницу на осмотр.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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