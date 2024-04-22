В Индонезии призвали туристов быть "благодарными" за заражение лихорадкой денге

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что туристы "должны быть благодарны", если заражаются геморрагической лихорадкой денге в Индонезии, потому что в стране знают, как лечить недуг. Таким мнением он поделился, комментируя недавнее инфицирование путешественника из Австралии.

По словам министра, для Индонезии заражение такой болезнью — совершенно обыденная практика. Он отметил, что каждый год в стране болеют несколько сотен тысяч человек, из которых умирают лишь 400. Глава Минздрава считает, что это говорит о высоком уровне работы местных врачей с пациентами с таким недугом.

"Я уже рассказывал, что главный директор крупной компании в Индонезии заразился лихорадкой денге и был отправлен в Сингапур, но умер, потому что там нет лихорадки денге", — приводит его слова индонезийское агентство ANTARA.

При этом он отметил, что в стране пока не планируют сделать обязательную программу вакцинации от лихорадки, потому что масштабы заболевания ещё сравнительно маленькие.