Это не энцефалит: Россиян предупредили о смертельной болезни, которую переносят клещи
Врач Малышев: От клеща можно подцепить конго-крымскую геморрагическую лихорадку
Клещи являются разносчиками не только энцефалита и боррелиоза, но и других опасных недугов. Некоторые из них отличаются высокой летальностью, предупредил вирусолог Николай Малышев.
"Одно из таких заболеваний — конго-крымская геморрагическая лихорадка. Это очень тяжёлое заболевание с большим летальным исходом", — поделился врач с РИА "ФедералПресс".
По словам специалиста, наибольший шанс подцепить инфекцию имеют жители южных регионов России. Если после укуса поднялась температура, начала болеть голова и появилась тошнота, нужно срочно бежать в больницу, призвал Малышев.
Ранее Life.ru перечислил регионы России с самыми опасными энцефалитными клещами. География их обитания растянулась от Калининграда до Дальнего Востока.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин