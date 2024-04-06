Это не энцефалит: Россиян предупредили о смертельной болезни, которую переносят клещи

Клещи являются разносчиками не только энцефалита и боррелиоза, но и других опасных недугов. Некоторые из них отличаются высокой летальностью, предупредил вирусолог Николай Малышев.

"Одно из таких заболеваний — конго-крымская геморрагическая лихорадка. Это очень тяжёлое заболевание с большим летальным исходом", — поделился врач с РИА "ФедералПресс".

По словам специалиста, наибольший шанс подцепить инфекцию имеют жители южных регионов России. Если после укуса поднялась температура, начала болеть голова и появилась тошнота, нужно срочно бежать в больницу, призвал Малышев.