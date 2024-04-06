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6 апреля, 00:19

Это не энцефалит: Россиян предупредили о смертельной болезни, которую переносят клещи

Врач Малышев: От клеща можно подцепить конго-крымскую геморрагическую лихорадку

Клещи являются разносчиками не только энцефалита и боррелиоза, но и других опасных недугов. Некоторые из них отличаются высокой летальностью, предупредил вирусолог Николай Малышев.

"Одно из таких заболеваний — конго-крымская геморрагическая лихорадка. Это очень тяжёлое заболевание с большим летальным исходом", — поделился врач с РИА "ФедералПресс".

По словам специалиста, наибольший шанс подцепить инфекцию имеют жители южных регионов России. Если после укуса поднялась температура, начала болеть голова и появилась тошнота, нужно срочно бежать в больницу, призвал Малышев.
Врач рассказала о малоизвестном, но очень страшном последствии укуса клеща
Врач рассказала о малоизвестном, но очень страшном последствии укуса клеща

Ранее Life.ru перечислил регионы России с самыми опасными энцефалитными клещами. География их обитания растянулась от Калининграда до Дальнего Востока.

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АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Пушкарев
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