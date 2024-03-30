Врач рассказала о малоизвестном, но очень страшном последствии укуса клеща

Укус клеща может стать причиной развития различных расстройств психиатрического характера, вплоть до вторичной шизофрении. Об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог Юлия Юнкерова.

"Опасность клещевого энцефалита в том, что в 90% случаев происходит инвалидизация. То есть это либо параличи, либо парезы. При сохранности двигательных функций могут быть эпилептические расстройства, то есть развитие эпилепсии, могут быть психиатрические расстройства вплоть до вторичной шизофрении", — объяснила медик в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Период активности клещей начинается вместе с приходом весеннего тепла, когда воздух нагревается до 5-7 градусов, напомнила аллерголог. Можно сказать, что сейчас у этих насекомых в России сработал будильник, поэтому стоит быть внимательнее и осторожнее. Людям, укушенным энцефалитным клещом, может не помочь даже оперативное оказание медицинской помощи, если они прежде не вакцинировались от этой болезни. У современной медицины на вооружении есть пост-контактная профилактика, в рамках которой пациенту вводят иммуноглобулин в течение 72 часов после укуса, однако её эффективность составляет порядка 50%. А в некоторых случаях инъекция может не защитить от энцефалита, а лишь усугубить его течение. Поэтому по-настоящему надёжный — и единственный! — способ защититься от клещевого энцефалита — вакцинация. Она значительно снижает риски развития тяжёлой формы этой болезни, подытожила Юнкерова.