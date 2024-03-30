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30 марта, 07:35

Врач рассказала о малоизвестном, но очень страшном последствии укуса клеща

Иммунолог Юнкерова: Укус клеща может привести к развитию вторичной шизофрении

Укус клеща может стать причиной развития различных расстройств психиатрического характера, вплоть до вторичной шизофрении. Об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог Юлия Юнкерова.

"Опасность клещевого энцефалита в том, что в 90% случаев происходит инвалидизация. То есть это либо параличи, либо парезы. При сохранности двигательных функций могут быть эпилептические расстройства, то есть развитие эпилепсии, могут быть психиатрические расстройства вплоть до вторичной шизофрении", — объяснила медик в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Период активности клещей начинается вместе с приходом весеннего тепла, когда воздух нагревается до 5-7 градусов, напомнила аллерголог. Можно сказать, что сейчас у этих насекомых в России сработал будильник, поэтому стоит быть внимательнее и осторожнее. Людям, укушенным энцефалитным клещом, может не помочь даже оперативное оказание медицинской помощи, если они прежде не вакцинировались от этой болезни. У современной медицины на вооружении есть пост-контактная профилактика, в рамках которой пациенту вводят иммуноглобулин в течение 72 часов после укуса, однако её эффективность составляет порядка 50%. А в некоторых случаях инъекция может не защитить от энцефалита, а лишь усугубить его течение. Поэтому по-настоящему надёжный — и единственный! — способ защититься от клещевого энцефалита — вакцинация. Она значительно снижает риски развития тяжёлой формы этой болезни, подытожила Юнкерова.

Названы регионы России, где обитают самые опасные клещи
Названы регионы России, где обитают самые опасные клещи

Ранее энтомолог рассказал, что в Москве и Московской области клещи уже пробудились от спячке и перейдут к активной жизнедеятельности в течение ближайших двух недель. Он напомнил о том, что вопреки популярному заблуждению, эти насекомые не ожидают своих жертв на деревьях, чтобы спикировать на них сверху, а прячутся в траве, кустарниках, у лесных тропинок, в полях и речных поймах.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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