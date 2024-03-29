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29 марта, 10:10

Москвичей предупредили, что клещи уже готовы "нанести удар"

Энтомолог Гомыранов предупредил о начале активности клещей в Москве

В Москве и Подмосковье уже проснулись клещи, и в ближайшие две недели в столичном регионе начнётся сезон их активности. Об этом предупредил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

"Массового выхода [клещей] мы ещё не видим, и они вряд ли перешли к массовому питанию, потому что и ночью холодно, и днём температуры не всегда высокие. Но в ближайшую неделю-две при хорошей погоде мы уже увидим клещей в их обычном количестве", — отметил учёный в беседе с агентством "Москва".

По его словам, "комфортная" для клеща температура воздуха — +7...+10 градусов, тогда эти кровососущие переходят к питанию и особенно активно нападают на людей и домашних животных. Вопреки распространённому мнению, клещи не сидят на деревьях и не падают на вас сверху: они прячутся в траве, на низких кустарниках, на тропинках в лесу, в полях и поймах рек.

Чтобы защититься от этих насекомых, Гомыранов рекомендует надевать в лес и парк длинные штаны, высокую обувь, заправлять штаны в обувь или носки и, конечно, пользоваться специальными препаратами. При этом учёный уточнил, что инсектициды против клещей работают плохо.

Создана таблетка, защищающая от клещей на целый месяц
Создана таблетка, защищающая от клещей на целый месяц

Ранее Life.ru писал об опасной болезни, которую переносят клещи, — это боррелиоз, или болезнь Лайма. Причём на начальных стадиях симптомы заболевания неспецифичны: человек может подумать, что это обычная простуда. А чтобы вовремя заметить клеща после прогулки, нужно носить однотонную одежду.

Обложка ©

Unsplash

Каринэ Гевондян
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