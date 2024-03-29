Москвичей предупредили, что клещи уже готовы "нанести удар"

В Москве и Подмосковье уже проснулись клещи, и в ближайшие две недели в столичном регионе начнётся сезон их активности. Об этом предупредил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

"Массового выхода [клещей] мы ещё не видим, и они вряд ли перешли к массовому питанию, потому что и ночью холодно, и днём температуры не всегда высокие. Но в ближайшую неделю-две при хорошей погоде мы уже увидим клещей в их обычном количестве", — отметил учёный в беседе с агентством "Москва".

По его словам, "комфортная" для клеща температура воздуха — +7...+10 градусов, тогда эти кровососущие переходят к питанию и особенно активно нападают на людей и домашних животных. Вопреки распространённому мнению, клещи не сидят на деревьях и не падают на вас сверху: они прячутся в траве, на низких кустарниках, на тропинках в лесу, в полях и поймах рек.

Чтобы защититься от этих насекомых, Гомыранов рекомендует надевать в лес и парк длинные штаны, высокую обувь, заправлять штаны в обувь или носки и, конечно, пользоваться специальными препаратами. При этом учёный уточнил, что инсектициды против клещей работают плохо.