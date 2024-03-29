Названы регионы России, где обитают самые опасные клещи

Самыми опасными считаются энцефалитные клещи в Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Вологодской областях. А вот жителям столицы можно расслабиться: Москва не является эндемичным для клещей районом, но в некоторых округах Подмосковья были зарегистрированы случаи заражения. Об этом рассказала врач Мария Беляева.

"Также распространены энцефалитные клещи в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, некоторых районах Сибири и Дальнего Востока. В других регионах случаи заражения редки", — объяснила медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Её коллега врач-терапевт Севинч Алиева советует жителям этих регионов регулярно делать прививки от клещевого энцефалита. Однако если человек вакцинирован, но его укусил клещ, то необходимо сразу же обратиться к врачу и ни в коем случае не извлекать насекомое самостоятельно.

"Сейчас в любой поликлинике Москвы и Московской области, например, есть такой приказ, согласно которому необязательно обращаться в травмопункт или инфекционную поликлинику. Можно подойти к врачу-терапевту или дежурному врачу, они окажут первичную помощь, извлекут клеща, обработают место укуса и в случае необходимости дадут направление в инфекционное отделение", — заявила Алиева.