Названы регионы России, где обитают самые опасные клещи
Врач Беляева: Опасные клещи водятся в Калининградской и Ленинградской областях
Самыми опасными считаются энцефалитные клещи в Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Вологодской областях. А вот жителям столицы можно расслабиться: Москва не является эндемичным для клещей районом, но в некоторых округах Подмосковья были зарегистрированы случаи заражения. Об этом рассказала врач Мария Беляева.
"Также распространены энцефалитные клещи в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, некоторых районах Сибири и Дальнего Востока. В других регионах случаи заражения редки", — объяснила медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Её коллега врач-терапевт Севинч Алиева советует жителям этих регионов регулярно делать прививки от клещевого энцефалита. Однако если человек вакцинирован, но его укусил клещ, то необходимо сразу же обратиться к врачу и ни в коем случае не извлекать насекомое самостоятельно.
"Сейчас в любой поликлинике Москвы и Московской области, например, есть такой приказ, согласно которому необязательно обращаться в травмопункт или инфекционную поликлинику. Можно подойти к врачу-терапевту или дежурному врачу, они окажут первичную помощь, извлекут клеща, обработают место укуса и в случае необходимости дадут направление в инфекционное отделение", — заявила Алиева.
Ранее Life.ru писал об опасной болезни, которую переносят клещи, — это боррелиоз, или болезнь Лайма. Причём на начальных стадиях симптомы заболевания неспецифичны: человек может подумать, что это обычная простуда. А чтобы вовремя заметить клеща после прогулки, нужно носить однотонную одежду.
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