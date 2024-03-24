В Японии молниеносно распространяется смертельная инфекция, вызывающая некроз

В Японии подтвердили первый в стране случай передачи тяжёлой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (СТШ) от человека к человеку. Синьхуа отмечает, что раньше заразиться можно было только через клещей.

По данным информационного агентства, подхватил недуг молодой врач, ухаживавший за 90-летним пациентом, у которого диагностировали тяжёлую лихорадку после посещения неотложной помощи в прошлом году. Примерно через девять дней после смерти старика у врача появились симптомы болезни.

Штамм группы А, который более всего распространён, приводит к большему количеству смерти среди пациентов в возрасте до 50 лет. По данным японской газеты Asahi Shimbum, в период с июля по декабрь 2023 года умер 21 из 65 человек в возрасте до 50 лет с диагнозом СТШ.

На поздних стадиях недуг может вызвать некроз соединительной ткани, покрывающей мышцы. По словам представителей японских органов здравоохранения, пациентам прописывают антибиотики, но в запущенных случаях приходится удалять ткани.