В Роспотребнадзоре заявили об отслеживании ситуации с СТШ в Японии

Сейчас нет оснований, указывающих на повышенный риск инфицирования россиян синдромом токсического шока (СТШ), распространяющимся в Японии, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По сообщению Национального института общественного здравоохранения Японии, наблюдается увеличение числа заболевших СТШ. За 2023 год был выявлен 941 случай, а с начала текущего года — 378 случаев.

"Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших синдромом токсического шока, одной из форм стрептококковой инфекции, в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на повышенный риск инфицирования наших граждан", — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, среди заразившихся СТШ смертность составляет около 30%. Риску летального исхода больше всего подвержены люди от 65 лет и старше, у которых есть хронические заболевания. Однако население моложе 50 лет также находится в группе риска.

В ведомстве также отметили, что синдром токсического шока — это состояние, вызываемое бактериальными токсинами. Клиническая картина характеризуется лихорадкой, сыпью, шелушением кожи, снижением артериального давления. Также могут наблюдаться симптомы, связанные с основной инфекцией, такой как мастит, остеомиелит, некротизирующий фасциит, пневмония и в некоторых случаях — полиорганная недостаточность.