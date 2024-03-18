В Роспотребнадзоре заявили об отслеживании ситуации с СТШ в Японии
Сейчас нет оснований, указывающих на повышенный риск инфицирования россиян синдромом токсического шока (СТШ), распространяющимся в Японии, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По сообщению Национального института общественного здравоохранения Японии, наблюдается увеличение числа заболевших СТШ. За 2023 год был выявлен 941 случай, а с начала текущего года — 378 случаев.
"Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших синдромом токсического шока, одной из форм стрептококковой инфекции, в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на повышенный риск инфицирования наших граждан", — рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, среди заразившихся СТШ смертность составляет около 30%. Риску летального исхода больше всего подвержены люди от 65 лет и старше, у которых есть хронические заболевания. Однако население моложе 50 лет также находится в группе риска.
В ведомстве также отметили, что синдром токсического шока — это состояние, вызываемое бактериальными токсинами. Клиническая картина характеризуется лихорадкой, сыпью, шелушением кожи, снижением артериального давления. Также могут наблюдаться симптомы, связанные с основной инфекцией, такой как мастит, остеомиелит, некротизирующий фасциит, пневмония и в некоторых случаях — полиорганная недостаточность.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что российское здравоохранение готово к наступлению болезни Х (гипотетическое и крайне опасное заболевание, пока неизвестное науке и способное в кратчайшие сроки приобрести эпидемиологический или пандемический характер. — Прим. Life.ru), которую всё чаще обсуждают в медицинских кругах. В ведомстве сообщили, что в РФ действует система борьбы с инфекционными заболеваниями "Санитарный щит" и развивается сеть центров, а на пунктах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль.
Shutterstock / FOTODOM