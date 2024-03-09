В Роспотребнадзоре рассказали о готовности России к "болезни Х"

В Роспотребнадзоре прокомментировали риски так называемой болезни Х на полях Всекитайского собрания народных представителей. Как сообщила пресс-служба ведомства, готовность российских специалистов к появлению новых вирусов и инфекций находится на высоком уровне.

"На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне", — приводит ТАСС слова представителей надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что в России работает система противодействия инфекционным заболеваниям "Санитарный щит", развивается сеть центров ПЦР, а на пограничных пропусках действует санитарно-карантинный контроль.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что тема потенциально неизвестного заболевания ("болезни Х"), которая в последнее время всё чаще поднимается в инфопространстве, выгодна крупным фармакологическим организациям. В том числе, как подчеркнули специалисты, благодаря памяти о случившейся несколько лет назад пандемии CoViD-19.

Журналистам также рассказали, что в России разрабатываются новые вакцины и системы тестирования, а сотрудники Роспотребнадзора взаимодействуют в этой области со своими коллегами из других стран.