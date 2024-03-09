Появления на свет страшной "болезни X" трудно избежать, предупредили в Китае
Глава управления КНР Ван Хэшэн: С эпидемией "болезни Х" можно будет справиться
Появления "болезни X" будет сложно избежать, заявил глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн. Однако, указал он, вполне реально предотвратить пандемию и справиться с ней.
Как пишет издание "Пэнпай", чиновник назвал важнейшими характеристиками потенциальной болезни высокие патогенность, скорость распространения, способность легко мутировать, а также то, что будет очень сложно предсказать место и время появления нового патогена. По его словам, риск новой пандемии растёт из-за, в частности, ускорения глобального изменения климата, расширения масштабов деятельности человека и учащения межвидовой передачи возбудителей.
Напомним, напугавшая общественность "болезнь X" стала одной из центральных тем недавнего Всемирного экономического форума в Давосе. Ожидается, что потенциальный недуг будет в 20 раз смертоноснее ковида, и эксперты уже выдвигают кандидатов на роль заразы.
Unsplash / CDC