Появления на свет страшной "болезни X" трудно избежать, предупредили в Китае

Появления "болезни X" будет сложно избежать, заявил глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн. Однако, указал он, вполне реально предотвратить пандемию и справиться с ней.

Как пишет издание "Пэнпай", чиновник назвал важнейшими характеристиками потенциальной болезни высокие патогенность, скорость распространения, способность легко мутировать, а также то, что будет очень сложно предсказать место и время появления нового патогена. По его словам, риск новой пандемии растёт из-за, в частности, ускорения глобального изменения климата, расширения масштабов деятельности человека и учащения межвидовой передачи возбудителей.