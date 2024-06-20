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20 июня, 18:56

Тревел-блогер назвала худшие страны для отдыха летом

Блогер Ансталь: В ОАЭ и на Кубе летом туристов могут настигнуть дожди

В ОАЭ и на Шри-Ланке туристов могут настигнуть дожди и жара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan DeBerardinis

В ОАЭ и на Шри-Ланке туристов могут настигнуть дожди и жара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan DeBerardinis

Не все туристические направления порадуют вас погодой в период с июня по август. Несезон наблюдается в Индии, Таиланде, ОАЭ, на Шри-Ланке и Кубе: там льют тропические дожди. Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

"На Шри-Ланке летом, куда обычно летают, — Хиккадува, Унаватуна, это побережье, туда летом приходит сезон ливней, но можно поехать на другое побережье и не застать дожди, там летом сезон. В июне-июле, особенно в конце, ближе к августу, мы не советуем ездить в Эмираты, так как там жёсткая жара", — пояснила она в беседе NEWS.ru.

По словам эксперта, жару в Эмиратах очень плохо переносят дети. В Египте также ожидается зной, но его легче переносить из-за невысокой влажности. Ансталь отметила, что в этот период актуально ехать на Алтай и Байкал, а из заграничных направлений — в Турцию.

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Мечтать не вредно: Россияне рассказали, сколько хотят отдыхать летом

Ранее Life.ru рассказывал о туристических направлениях, которые дешевеют летом. Стоит рассмотреть поездку в Крым. Она обойдётся на 40% дешевле, чем отдых в Сочи. Номер в сочинском отеле на двоих с завтраками будет стоить порядка десяти тысяч рублей в сутки, тогда как в Крыму — около шести тысяч.

Николай Рюмин
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