Тревел-блогер назвала худшие страны для отдыха летом

Не все туристические направления порадуют вас погодой в период с июня по август. Несезон наблюдается в Индии, Таиланде, ОАЭ, на Шри-Ланке и Кубе: там льют тропические дожди. Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

"На Шри-Ланке летом, куда обычно летают, — Хиккадува, Унаватуна, это побережье, туда летом приходит сезон ливней, но можно поехать на другое побережье и не застать дожди, там летом сезон. В июне-июле, особенно в конце, ближе к августу, мы не советуем ездить в Эмираты, так как там жёсткая жара", — пояснила она в беседе NEWS.ru.

По словам эксперта, жару в Эмиратах очень плохо переносят дети. В Египте также ожидается зной, но его легче переносить из-за невысокой влажности. Ансталь отметила, что в этот период актуально ехать на Алтай и Байкал, а из заграничных направлений — в Турцию.