Дешевеют ОАЭ и Таиланд: Россиянам назвали самые выгодные направления для летнего отпуска

Даже в самые дорогие для отпусков летние месяцы — июль и август — можно найти щадящие кошелёк направления. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

К примеру, можно рассмотреть поездку в Крым. Она выйдет на 40% дешевле, чем отдых в Сочи. Номер в сочинском отеле на двоих с завтраками будет стоить порядка десяти тысяч рублей в сутки, тогда как в Крыму — около шести тысяч, пояснил эксперт. Кроме того, приличные и недорогие варианты размещения можно найти и на Волге, средняя стоимость за сутки — около пяти тысяч рублей.

"В июле-августе можно купаться почти на всём протяжении Волги, особенно где среднее и нижнее течение. Разве что в верхнем течении в конце августа холодновато будет", — сообщил вице-президента альянса в беседе с телеканалом "Москва 24", отметив, что на Волге доступны не только отели, но и кемпинги, глэмпинги и пансионаты.

Есть привлекательные направления и за границей, продолжил Мкртчян, например Объединённые Арабские Эмираты, стоимость поездки в которые сейчас до 70% выгоднее, чем осенью, из-за высокой жары. Номер, который в октябре будет обходиться по 700 долларов за сутки, в августе будет стоить 250–300 долларов, а ещё, к примеру, летом во многих отелях поднимают планку возраста детей, которым разрешено бесплатное проживание, с 6 до 14 лет.

Ещё один недорогой вариант — Абхазия. Номер в среднем выйдет около семи тысяч рублей за ночь. Июльская или августовская поездка в Таиланд тоже обойдётся примерно на 40% дешевле, чем октябрьская или ноябрьская, заключил Мкртчян.