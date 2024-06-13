"Не сами себе нарисовали": В туриндустрии вступились за россиян, лишённых отпуска из-за одной буквы

В туристической отрасли возмущены лавинообразным ростом числа россиян, которых не выпустили за границу из-за ошибок в загранпаспортах. По мнению председателя Всероссийского объединения туристов Дмитрия Давыденко, гражданин точно не должен нести какого-либо ущерба из-за таких ситуаций, ведь документы мы "не сами себе рисуем".

"Паспорт человек не сам себе нарисовал. Ему же выдали паспорт в государственном органе, в МВД или в МИД. У нас два органа выдают паспорта. И то, что там написано в неправильной транскрипции, это, наверное, не его проблема, а проблема тех, кто выдавал", — рассуждает собеседник радио "Комсомольская правда".