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13 июня, 09:20

"Не сами себе нарисовали": В туриндустрии вступились за россиян, лишённых отпуска из-за одной буквы

Эксперт Давыденко: За ошибку в паспорте должно расплачиваться МВД, а не гражданин

В туристической отрасли возмущены лавинообразным ростом числа россиян, которых не выпустили за границу из-за ошибок в загранпаспортах. По мнению председателя Всероссийского объединения туристов Дмитрия Давыденко, гражданин точно не должен нести какого-либо ущерба из-за таких ситуаций, ведь документы мы "не сами себе рисуем".

"Паспорт человек не сам себе нарисовал. Ему же выдали паспорт в государственном органе, в МВД или в МИД. У нас два органа выдают паспорта. И то, что там написано в неправильной транскрипции, это, наверное, не его проблема, а проблема тех, кто выдавал", — рассуждает собеседник радио "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, было бы правильно и честно ввести временный мораторий на запрет поездок для граждан, чьи имена и фамилии перевели на латиницу неверно, и разрешить при пересечении границы закрывать на это глаза. Ведь, если документ уже выдан, говорит Давыденко, человек должен иметь право им воспользоваться.

Названы имена, в которых чаще всего ошибаются в загранпаспортах
Названы имена, в которых чаще всего ошибаются в загранпаспортах

Ранее Life.ru писал, что москвич лишился отпуска в Турции из-за ошибки в загранпаспорте. В документе в графе "Место рождения" был указан "Ямало-Немецкий АО", а не Ямало-Ненецкий, из-за чего внимательные сотрудники Домодедово не пустили его на самолёт. Кроме того, оплаченный отпуск сорвался у россиянки из "Хабакасии".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TravnikovStudio

Марина Калегина
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