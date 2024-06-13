"Не сами себе нарисовали": В туриндустрии вступились за россиян, лишённых отпуска из-за одной буквы
Эксперт Давыденко: За ошибку в паспорте должно расплачиваться МВД, а не гражданин
В туристической отрасли возмущены лавинообразным ростом числа россиян, которых не выпустили за границу из-за ошибок в загранпаспортах. По мнению председателя Всероссийского объединения туристов Дмитрия Давыденко, гражданин точно не должен нести какого-либо ущерба из-за таких ситуаций, ведь документы мы "не сами себе рисуем".
"Паспорт человек не сам себе нарисовал. Ему же выдали паспорт в государственном органе, в МВД или в МИД. У нас два органа выдают паспорта. И то, что там написано в неправильной транскрипции, это, наверное, не его проблема, а проблема тех, кто выдавал", — рассуждает собеседник радио "Комсомольская правда".
По мнению эксперта, было бы правильно и честно ввести временный мораторий на запрет поездок для граждан, чьи имена и фамилии перевели на латиницу неверно, и разрешить при пересечении границы закрывать на это глаза. Ведь, если документ уже выдан, говорит Давыденко, человек должен иметь право им воспользоваться.
Ранее Life.ru писал, что москвич лишился отпуска в Турции из-за ошибки в загранпаспорте. В документе в графе "Место рождения" был указан "Ямало-Немецкий АО", а не Ямало-Ненецкий, из-за чего внимательные сотрудники Домодедово не пустили его на самолёт. Кроме того, оплаченный отпуск сорвался у россиянки из "Хабакасии".
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