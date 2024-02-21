У россиянки из "Хабакасии" сорвался оплаченный отпуск из-за ошибки в загранпаспорте
Россиянку не пустили за рубеж из-за опечатки в слове "Хакасия" в загранпаспорте
Россияне продолжают жаловаться на бракованные загранпаспорта. На этот раз одна из жительниц страны лишилась и самого документа, и оплаченной путёвки в Турцию. Как сообщает SHOT, женщину на прошлой неделе развернули на пограничном контроле в московском аэропорту Жуковский.
Акт об изъятии загранпаспорта россиянки из "Хабакасии" в аэропорту Жуковский. Фото © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, пограничники изъяли загранпаспорт из-за опечатки в графе "место рождения" — там вместо "Хакасия" было написано "Хабакасия". Россиянка рассказала, что документ ей выдали в 2021 году. По словам женщины, она уже летала по нему за границу, но теперь якобы из-за постановления Правительства РФ от 09.12.2023 "О некоторых вопросах изъятия паспорта и загранпаспорта" правила ужесточились. На границе стали намного серьёзнее относиться и к вопросу опечаток.
Напомним, что, по данным турагентов, в браке загранпаспортов россиян виновен технический сбой. В риске срыва отпуска из-за ошибки в документах находятся граждане с пятилетними загранпаспортами старого образца и без биометрии, выданными в 2023-м и 2024 году. Один из жителей Екатеринбурга, в частности, не смог улететь в Дубай, так как в его документе был неправильно введён код пола. В МВД России успокоили россиян, что массовых ошибок в загранпаспортах в настоящее время не зафиксировано.
ТАСС / Кирилл Кухмарь