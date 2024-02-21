У россиянки из "Хабакасии" сорвался оплаченный отпуск из-за ошибки в загранпаспорте

Россияне продолжают жаловаться на бракованные загранпаспорта. На этот раз одна из жительниц страны лишилась и самого документа, и оплаченной путёвки в Турцию. Как сообщает SHOT, женщину на прошлой неделе развернули на пограничном контроле в московском аэропорту Жуковский.

Акт об изъятии загранпаспорта россиянки из "Хабакасии" в аэропорту Жуковский. Фото © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, пограничники изъяли загранпаспорт из-за опечатки в графе "место рождения" — там вместо "Хакасия" было написано "Хабакасия". Россиянка рассказала, что документ ей выдали в 2021 году. По словам женщины, она уже летала по нему за границу, но теперь якобы из-за постановления Правительства РФ от 09.12.2023 "О некоторых вопросах изъятия паспорта и загранпаспорта" правила ужесточились. На границе стали намного серьёзнее относиться и к вопросу опечаток.