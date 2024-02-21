Россияне массово жалуются на бракованные загранпаспорта, из-за чего их разворачивают на границе
SHOT: Российские туристы начали жаловаться на сделанные с ошибкой загранпаспорта
В массовом браке загранпаспортов россиян виновен технический сбой, рассказали SHOT турагенты. По их словам, сорвать свой отпуск по вине ошибки в документах рискуют граждане с пятилетними документами старого образца и без биометрии, выданными в 2023-м и 2024 году.
Памятка об отличительных признаках недостоверного загранпаспорта и пример бракованного документа. Фото © SHOT
Оказалось, что из-за сбоя цифры внизу напечатали не тем шрифтом. В частности, единица должна быть без нижнего подчёркивания, а "ножка" семёрки — без изгиба. Однако встречаются и банальные опечатки, в том числе в машиночитаемой зоне. Например, недавно житель Екатеринбурга не смог вылететь в Дубай, так как в документе был неправильно введён код пола.
Примечательно, что массовые ошибки в загранпаспортах начали всплывать после того, как в конце прошлого года правительство ввело новые правила проверки документов на предмет подделок или недостоверных сведений. На фото — соответствующая памятка, в которой указаны отличительные черты таких паспортов.
Теперь турагенты тщательнее проверяют все данные в паспортах клиентов, чтобы прямо перед вылетом они не заимели проблем на границе. В свою очередь россиянам рекомендуют менять документы, если в них есть хотя бы намёк на ошибку.
Напомним, на бракованные паспорта, массово срывающие отпуска, россияне жалуются с конца прошлого года. В частности, недавно путёвку чуть не потеряла жительница Урала, в свидетельстве о рождении которой было написано "Свердловск", а в загранпаспорте — "Екатеринбург". Благо, пограничники вошли в положение женщины, однако она пообещала им поменять документы сразу по возвращении домой.
ТАСС / Владимир Гердо