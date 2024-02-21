Россияне массово жалуются на бракованные загранпаспорта, из-за чего их разворачивают на границе

В массовом браке загранпаспортов россиян виновен технический сбой, рассказали SHOT турагенты. По их словам, сорвать свой отпуск по вине ошибки в документах рискуют граждане с пятилетними документами старого образца и без биометрии, выданными в 2023-м и 2024 году.

Памятка об отличительных признаках недостоверного загранпаспорта и пример бракованного документа. Фото © SHOT

Оказалось, что из-за сбоя цифры внизу напечатали не тем шрифтом. В частности, единица должна быть без нижнего подчёркивания, а "ножка" семёрки — без изгиба. Однако встречаются и банальные опечатки, в том числе в машиночитаемой зоне. Например, недавно житель Екатеринбурга не смог вылететь в Дубай, так как в документе был неправильно введён код пола.

Примечательно, что массовые ошибки в загранпаспортах начали всплывать после того, как в конце прошлого года правительство ввело новые правила проверки документов на предмет подделок или недостоверных сведений. На фото — соответствующая памятка, в которой указаны отличительные черты таких паспортов.

Теперь турагенты тщательнее проверяют все данные в паспортах клиентов, чтобы прямо перед вылетом они не заимели проблем на границе. В свою очередь россиянам рекомендуют менять документы, если в них есть хотя бы намёк на ошибку.